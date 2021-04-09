На Украине выпустили из тюрьмы осужденного за похищение и пытки радикала

Одесский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи бывшего лидера местной ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор*" Сергея Стерненко, передает Life.ru. Молодого человека приговорили к семи годам заключения за разбойное нападение и похищение человека. Впрочем, беспорядки на улицах, которые устроили другие радикалы, канули маятник правосудия в иную сторону, и обвиняемого отправили под домашний арест.
Отмечается, что в отношении Стерненко рассматривается еще одно уголовное дело. 24 мая 2018 года в уличной драке он зарезал человека. Националист снимал и транслировал в Сеть все происходящее. На записи видно, что радикал бьет ножом обессилевшего человека, который старается отползти подальше от него. Впрочем, защита настаивает, что подобным образом выглядела самооборона.
* Организация запрещена на территории РФ
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