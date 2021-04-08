В Москве ребенок украл у родителей три миллиона и пропал

В Москве у семейной пары пропал ребенок. Мать довезла мальчика до школы и проследила, чтобы он зашел на территорию. Оказалось, что внутрь он так и не попал. Но это не все. Глава семейства заметил, что из его портфеля пропали три миллиона рублей и телефон, передает сайт VSE42.RU. Также ребенок снял с его карты 100 тысяч рублей. Теперь мальчика ищут.