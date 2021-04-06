Умер повлиявший на создание единой европейской валюты профессор

Мировое научное сообщество потрясено трагической новостью. Пресса пишет о том, что скончался профессор Роберт Манделл.
По информации телеканала "360", экономический деятель не дожил до своего 89-летия. Лауреат Нобелевской премии ушел из жизни, находясь на территории Италии. Манделл прославился на весь мир как человек, который повлиял на создание европейской валюты.
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