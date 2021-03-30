СМИ: Устроивший перестрелку с силовиками в Мытищах мужчина погиб

Появилась свежая информация о перестрелке, которую устроил житель подмосковных Мытищ. В прессе распространяются данные о том, что злоумышленник погиб.
Известно, что в местности, где проходит специальная операция, стихла стрельба. Дом стрелка полностью сгорел. Журналисты полагают, что стрелка уже нет в живых. При этом тело преступника до сих пор не найдено, поэтому официального подтверждения его кончины пока не поступило.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Подруга встречаемся с женатым
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
«Сильная любовь»
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
Разлюбил
Мне всю жизнь запрещали
лицемеры
Как отписаться?
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?