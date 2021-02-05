Житель Москвы напал с ножом на родного брата

В одной из квартир в здании апарт-отеля "Ханой-Москва" на Ярославском шоссе был обнаружен молодой человек 1995 года рождения с ножевыми ранениями груди, передает сетевое издание "Москва 24". Пострадавшего доставили в больницу. По подозрению в нападении был задержан его брат 1999 года рождения. Подробности произошедшего устанавливаются.
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