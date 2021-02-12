Голая женщина раздела детей на морозе и повела их в глубь леса

Шокирующий инцидент произошел в Новой Москве. 33-летняя мать по имени Наталья вывезла троих детей в район лесополосы. Там женщина раздела своих отпрысков догола, обнажилась сама и пошла с ними в сторону деревьев. К счастью, всех четверых заметил молодой человек, который недалеко гулял с собакой. прочитано 308 раз Подробностями происшествия поделились сразу несколько источников. По данным телеграм-канала LIFE SHOT, троих детей в возрасте от 11 месяцев до 10 лет, пострадавших от действий матери, доставили в больницу с обморожением. Двухлетний ребенок впал в кому. ПО ТЕМЕ Неизвестный устроил стрельбу по автобусу в Нижегородской области: четверо погибших В центре Москвы на припаркованные машины рухнули строительные леса Женщина, которая едва не лишила своих детей жизни, в настоящий момент тоже находится под присмотром врачей. У нее обморожение стоп. Медики не смогли назвать состояние Натальи вменяемым. Как сообщает телеграм-канал 112, таким поступком она решила отомстить возлюбленному после ссоры. Журналисты также выяснили, что любовником Натальи является генеральный директор ювелирной фирмы. Именно от него женщина родила двоих детей. Бизнесмен познакомился с будущей возлюбленной на работе, когда та пришла устраиваться помощницей. Предприниматель, который завел служебный роман, не стал разводиться со своей законной женой, являющейся учредителем той же компании. При этом мужчина считает себя глубоко верующим человеком. Он купил любовнице квартиру и стал переводить ей по 300 тысяч рублей в месяц. Говорят, сейчас бизнесмен хочет забрать детей, находящихся в больнице, к себе. В отношении Натальи возбуждено уголовное дело ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ