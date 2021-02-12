Голая женщина раздела детей на морозе и повела их в глубь леса

Подробностями происшествия поделились сразу несколько источников. По данным телеграм-канала LIFE SHOT, троих детей в возрасте от 11 месяцев до 10 лет, пострадавших от действий матери, доставили в больницу с обморожением. Двухлетний ребенок впал в кому.
Женщина, которая едва не лишила своих детей жизни, в настоящий момент тоже находится под присмотром врачей. У нее обморожение стоп. Медики не смогли назвать состояние Натальи вменяемым. Как сообщает телеграм-канал 112, таким поступком она решила отомстить возлюбленному после ссоры.
Журналисты также выяснили, что любовником Натальи является генеральный директор ювелирной фирмы. Именно от него женщина родила двоих детей. Бизнесмен познакомился с будущей возлюбленной на работе, когда та пришла устраиваться помощницей.
Предприниматель, который завел служебный роман, не стал разводиться со своей законной женой, являющейся учредителем той же компании. При этом мужчина считает себя глубоко верующим человеком. Он купил любовнице квартиру и стал переводить ей по 300 тысяч рублей в месяц.
Говорят, сейчас бизнесмен хочет забрать детей, находящихся в больнице, к себе. В отношении Натальи возбуждено уголовное дело
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