В центре Москвы на припаркованные машины рухнули строительные леса

В центре российской столицы произошел серьезный инцидент. на Уточняется, что на 1-м Тверском-Ямском переулке на припаркованные автомобили рухнули строительные леса.
О пострадавших гражданах не сообщается. Виновным в случившемся придется понесли дисциплинарную ответственность.
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