На севере Москвы загорелся пассажирский автобус

Сообщается об инциденте, который произошел на севере российской столицы. Известно, что загорелся пассажирский автобус.
Обошлось без пострадавших, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются. Организована проверка.
Сообщается об инциденте, который произошел на севере российской столицы. Известно, что загорелся пассажирский автобус.
Обошлось без пострадавших, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются. Организована проверка.
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