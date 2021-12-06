В Нефтеюганске следователи проверят воткнувшего ключ в глаз одноклассника школьника

В Нефтеюганске в одной из школ произошло ЧП. Третьеклассник набросился на одноклассника и воткнул ему ключ в область около глаза. Как оказалось, хулиган уже давно задирал мальчика. Несмотря на жалобы родителей, школа не предпринимала никаких действий. Как сообщает URA.RU, ребенок проявлял агрессию не только к одноклассникам, но и учителям.

В итоге дело перешло к полиции. Следователи намерены разобраться в ситуации, а также дать оценку действиям руководства школы по реагированию на прошлые жалобы родителей.