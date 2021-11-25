В Москве пассажиры метро напали на полицейского

В московском метро хулиганы атаковали полицейского. Страж порядка пытался задержать их вместе с напарником.

Во время задержания двое дебоширов 40 и 48 лет выражали свое недовольство происходящим. В какой-то момент одному из них удалось вырваться, после чего он нанес правоохранителю удар ногой по голове. Полицейский получил травму, но ему и его коллеге все же удалось выполнить задержания. Нарушителям может грозить до 10 лет лишения свободы в соответствии со статьей УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает Vse42.ru.