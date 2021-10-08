Труп голой петербурженки обнаружили после побега мужчины через балкон жилого дома

В полицию обратился житель Санкт-Петербурга, который рассказал, что увидел, как с балкона на третьем этаже жилого дома спрыгнул мужчина. Незнакомец был явно нетрезв, поэтому шутливо откланялся перед случайным очевидцем своего прыжка и ушел в кусты.
Сотрудники правопорядка связались с хозяином квартиры, откуда сбежал неизвестный, и он заявил, что его нет дома, но там должна находиться жена. 26-летняя женщина долго не выходила на связь, а когда полиция вскрыла дверь, то в комнате была найдена обнаженная девушка с признаками насильственной смерти. Как сообщает телеканал 360, обстоятельства случившегося выясняются.
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