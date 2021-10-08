В Красноярском крае задержали убийцу бабушки-таксистки

В Казачинском районе Красноярского края задержали мужчину, который подозревается в убийстве пенсионерки, подрабатывавшей в службе такси. Следователи установили, что 3 октября местный житель попросил 68-летнюю таксистку довезти его из села Пятково в Бобровку. По пути он начал угрожать ей ножом и требовал пин-код от банковской карты.
Как сообщает телеканал 360, в итоге мужчина ударил пенсионерку ножом в шею, сел за руль и поехал домой. Тело убийца скинул в колодец на своем участке. Заведено уголовное дело, местного жителя заключили под стражу.
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