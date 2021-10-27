Дерево упало на детскую коляску в подмосковном Талдоме

В подмосковном Талдоме случилась трагедия. Дерево упало на коляску, в которой находился ребенок. Годовалая девочка получила множественные травмы, ее доставили в больницу.
К сожалению, врачи не смогли помочь ребенку, малыш скончался. Как сообщает "Царьград", прокуратура Московской области начала проверку.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Кто подскажет?