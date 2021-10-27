На северо-западе Москвы полицейские избили подростка

Стало известно об инциденте, который имел место на на северо-западе российской столицы. По информации прессы, сотрудники правоохранительных органов избили подростка.
Пострадавший обратился в медицинское учреждение за помощью. По предварительным данным, парня заподозрили в причастности к обороту наркотиков. По факту нанесения увечий подростку организована проверка, передает телеканал "360".
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
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