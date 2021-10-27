В МЧС поступил сигнал о пожаре в московской поликлинике

Сообщение о серьезном инциденте было зарегистрировано в российской столице. Уточняется, что в МЧС поступил сигнал о возгорании в поликлинике.
По предварительным данным, причиной возгорания называют микроволновку. Пламя получилось нейтрализовать до прибытия пожарных, передает телеканал "360".
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Кто подскажет?