Народная артистка России умерла из-за тяжелой болезни

Российское киносообщество потрясено трагическим известием. Сообщается, что ушла из жизни народная артистка России Татьяна Бестаева.
Актрисе было 84 года, передает РИА Новости. По данным, которые распространяет пресса, Бестаева боролась с тяжелой болезнью. Наибольшую популярность артистке принесла роль в фильме "Матрос с "Кометы".
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