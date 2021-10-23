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Происшествия

Народная артистка России умерла из-за тяжелой болезни

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Российское киносообщество потрясено трагическим известием. Сообщается, что ушла из жизни народная артистка России Татьяна Бестаева.

Актрисе было 84 года, передает РИА Новости. По данным, которые распространяет пресса, Бестаева боролась с тяжелой болезнью. Наибольшую популярность артистке принесла роль в фильме "Матрос с "Кометы".

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Автор: 23 октября 2021, 16:30 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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