Названа возможная причина взрыва в центре Мадрида

Эксперты продолжают устанавливать обстоятельства взрыва в центре Мадрида. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа.
Уже стало известно, что в результате случившегося погибли несколько человек. Территория, на которой находится поврежденное здание, оцеплена, передает RT.
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