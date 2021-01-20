Серьезное ЧП произошло в Испании. По данным СМИ, в Мадриде прогремел мощный взрыв.
В результате случившегося была разрушена часть жилого здания. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет, передает РИА Новости.
Серьезное ЧП произошло в Испании. По данным СМИ, в Мадриде прогремел мощный взрыв.
В результате случившегося была разрушена часть жилого здания. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет, передает РИА Новости.
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