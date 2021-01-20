Умерла режиссер фильма "Праздники детства"

Представители отечественного кинематографа скорбят в связи с горькой утратой. Сегодня стало известно, что ушла из жизни режиссер и сценарист Ренита Григорьева.
По данным издания Москва 24, кинодеятель не дожила до своего 90-летия. Наиболее значимой работой в карьере Григорьевой считается картина "Праздники детства".
Популярные темы форума
Сын поддерживает Навального
Поломана психика
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
А вы страдаете авторитаризмом?
Сергей
Взяли племянника на воспитание.
Новым девам сюда
Битва мегер
Ната и Мишель когда успокоятся?