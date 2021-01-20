Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Среда
20 января
Лента новостей
13:16
Бледная Высоцкая в подвенечном наряде напугала своим скрюченным видом
13:14
Заболевший ковидом Малафеев рассказал о самочувствии
13:09
"Он хочет славы!": последнего возлюбленного Началовой обвинили в наживе на слухах о тайном сыне
12:52
Осталась не у дел: Яна Троянова поставила на место раскатавшую губу Ольгу Бузову
12:50
Twitter заблокировал учетную запись Нацассамблеи Венесуэлы
12:48
Джигурда готов составить Бузовой пару: Люблю Олюсю
12:45
"Мы не отрицаем": жена Тарасова ответила на поздравления с третьей беременностью
12:44
В Перми предложили избавиться от советский названий районов
12:39
Весело в спальне: интимное признание Памелы Андерсон заставило краснеть
12:32
Панацея от ковида: как страны мира стимулируют граждан вакцинироваться
12:23
Волочкова украла букет в день рождения
12:20
В Сибири стая собак напала на инвалида
12:12
В СИЗО Москвы нашли труп
12:06
Стало известно о романе Литвиновой со сказочно богатым французом
12:01
В Крыму замерз самый высокий водопад
11:54
Под Москвой за кражу задержали жителя столицы
11:48
В Подмосковье сотрудники ДПС спасли провалившегося под лед мужчину
11:44
Моргенштерн сделал заявление об участии в "Евровидении"
11:42
Ледяная купель, прорубь и теплый бассейн: как звезды отметили Крещение Господне
11:35
Известный актер стал нищим: Роющегося в помойном баке Мерзликина увидели в центре Москвы
11:31
Равносильно убийству: известная актриса бросила рожденных суррогатными матерями детей
11:28
В Москве потушили "Славянский мир"
11:20
На Сахалине восьмерых рыбаков унесло в море на льдине
11:13
Число заразившихся COVID-19 россиян выросло на 21 тысячу
11:13
"Какая коровка!": дочь Пугачевой и Галкина поразила народ
11:04
В Германии верблюд покусал смотрителя зоопарка
11:02
Латушко призвал белорусских военных остановить насилие: Уже сделано много зла
10:49
"Оголтело и огульно": Сафронов обрушился на обозвавшую феминисток страшными Акиньшину
10:42
Полиция вернула москвичу машину с трупов внутри
10:37
Развернется настоящая война: сделано заявление о разделе имущества умершего Грачевского
10:25
В США выявили новый штамм коронавируса
10:12
Пушков: Американская демократия стала неотличимой от диктатуры
10:04
Попавшая в секту звезда 90-х рассказала о восстановлении после страшного недуга
10:04
Насколько подорожает молочная продукция после маркировки
09:52
"Юля всегда хотела иметь много детей": подруга сообщила подробности рождения тайного сына Началовой
09:24
"Меня смешит и пугает": Жену Петросяна сравнили с Боярской
09:19
Вдова Грачевского впервые после похорон вышла на связь: Нам очень плохо!
08:41
"Давно бы положила этому конец": звезда 90-х призвала Пугачеву выйти из тени
08:17
В центре Вашингтона перед инаугурацией Байдена появился гигантский российский триколор
06:29
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 января 2021 года
04:26
Всегда присутствует кто-то третий: стало известно о любовной жизни Харламова
02:08
Знаменитая певица ответила на слухи о своей беременности
00:04
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года
21:53
Эксперт Карбалевич о последствиях лишения Минска ЧМ по хоккею: Лукашенко усилит репрессии
21:40
Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят
21:40
"Кровянистые выделения не прекращаются два месяца": Муцениеце столкнулась с интимной проблемой
21:10
В Челябинской области из-за мороза общежитие превратилось в ледяную пещеру
20:47
Жительнице Подмосковья с застрявшим в щеках пирсингом потребовалась экстренная помощь
20:25
Известный израильский ведущий прилетел в Москву и привился вакциной "Спутник V"
20:25
В Орле в результате столкновения грузовика и маршрутки пострадали 6 человек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Чучело возомнило себя звездой": зарвавшуюся Бузову разнесли за неуважение к россиянам
Осталась без молодого мужа: Бабкина мечтает о бутылке
Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии
Аналитик Усов назвал выгоду России от политического кризиса в Белоруссии
"Роль для меня!": Ольга Бузова станет ведущей нового сезона "Последнего героя"
Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят
Происшествия

В СИЗО Москвы нашли труп

прочитано 393 раза

19 января в дежурную часть поступил звонок из СИЗО-2. Дежурный рассказал оператору, что в коридоре изолятора обнаружен труп мужчины. Погибший – уроженец Татарстана – неоднократно пытался уйти из жизни, передает "Царьград". Его держали в психиатрическом блоке СИЗО. По факту произошедшего проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 20 января 2021, 12:12 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт Карбалевич о последствиях лишения Минска ЧМ по хоккею: Лукашенко усилит репрессии
Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят
Байден намерен избегать контактов с Украиной – депутат Рады
В Кремле отреагировали на беспорядки в США: Проблемы налицо

Шоу-бизнес

Осталась не у дел: Яна Троянова поставила на место раскатавшую губу Ольгу Бузову
Джигурда готов составить Бузовой пару: Люблю Олюсю
"Мы не отрицаем": жена Тарасова ответила на поздравления с третьей беременностью
Волочкова украла букет в день рождения

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Вдова Грачевского впервые после похорон вышла на связь: Нам очень плохо!

Екатерина резко высказалась

Шоу-бизнес

"Мы не отрицаем": жена Тарасова ответила на поздравления с третьей беременностью

Она пожелала удачи всем будущим мамам
Шоу-бизнес

Джигурда готов составить Бузовой пару: Люблю Олюсю

Артист сделал заявление

Шоу-бизнес

Известный актер стал нищим: Роющегося в помойном баке Мерзликина увидели в центре Москвы

Поклонники поражены

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+