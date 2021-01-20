В СИЗО Москвы нашли труп

19 января в дежурную часть поступил звонок из СИЗО-2. Дежурный рассказал оператору, что в коридоре изолятора обнаружен труп мужчины. Погибший – уроженец Татарстана – неоднократно пытался уйти из жизни, передает "Царьград". Его держали в психиатрическом блоке СИЗО. По факту произошедшего проводится проверка.
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