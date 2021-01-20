В Москве потушили "Славянский мир"

В ночь на 20 января на строительном рынке "Славянский мир" загорелся металлический ангар, передает Пятый канал. Площадь распространения огня составила порядка 200 квадратных метров. По предварительным данным, загорелись пиломатериалы. Прибывшие на место спасатели потушили пожар и не дали огню перекинуться на соседние здания. Данных о пострадавших не поступало.
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