В Германии верблюд покусал смотрителя зоопарка

Утром 17 января в зоопарке города Перлеберг на северо-востоке Германии верблюд укусил за лицо 54-летнего смотрителя, передает Общественная служба новостей. Мужчина с тяжелыми травмами был срочно доставлен в больницу.
Специалисты отмечают, что верблюды редко нападают на людей, однако их укусы крайне опасны. Самцы обычно проявляют агрессию в брачный период.
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