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Полиция вернула москвичу машину с трупов внутри

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Владелец автомобиля "Газель" обратился в полицию с просьбой отыскать его машину. Та пропала вместе с водителем, когда тот отправился доставлять в Москву стулья. Позже на стоящее у обочины транспортное средство обратил внимание житель столицы. Он заметил, что двигатель автомобиля работает, а находящийся в салоне мужчина не подает признаков жизни.

По версии следствия, мужчина разулся и собирался залезть в отсек для сна, когда ему неожиданно стало плохо. "Газель" забрали на ответственное хранение, а после того, как убрали труп, передали владельцу, передает сайт VSE42.RU. Тот решил вместе с женой отправиться на машине в отель в Московской области. По дороге пара решила прибраться в машине и наткнулась в спальном отсеке на тело женщины. Погибшую не заметили при первом осмотре.

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Автор: 20 января 2021, 10:42 Источник: сайт VSE42.RU ✓ Надежный источник

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