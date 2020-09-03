В Германии обнаружили мертвыми пятерых детей

В одной из квартир города Золинген на западе Германии были обнаружены тела пятерых детей от полутора до восьми лет, передает телеканал "360". Перед этим бабушка детей обратилась в полицию. Она рассказала, что ее дочь убила пятерых своих детей и забрала из дома шестого. Мальчика она оставила на вокзале, а сама попыталась совершить самоубийство. Когда она придет в себя ее ждет запрос.
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