В Вашингтоне полицейские убили еще одного чернокожего

В США произошло очередное громкое убийство чернокожего сотрудниками правоохранительных органов, Уточняется, что ЧП произошло в Вашингтоне.
По данным "Экспресс газеты", 18-летний афроамериканец стал убегать от полицейских, из-за чего блюстители порядка подумали, что подозреваемый вооружен, и открыли огонь. Раненый парень скончался в реанимации от полученных травм.
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