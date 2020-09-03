В Киевской области неизвестные устроили перестрелку в кафе

В Киевской области произошел серьезный инцидент. Уточняется, что группа неизвестных устроила в местном кафе перестрелку.
В результате случившегося пострадали три человека, сейчас им оказывается медицинская помощь. Правоохранители возбудили несколько уголовных дел, пишет телеканал "360".
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