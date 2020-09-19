В США умерла судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург

В США ушла из жизни важная персона. Уточняется, что скончалась судья Верховного суда. Речь идет о Рут Бейдер Гинзбург.
Уточняется, что она не дожила до своего 88-летия. Известно, что судья страдала от онкологического заболевания.
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