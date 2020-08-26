В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу по детям на площадке

В Сети появилось видео стрельбы по детям в подмосковном Подольске, произошедшей накануне. Ее устроил неизвестный преступник на квадроцикле.
На кадрах видеозаписи видно, как некий мужчина заезжает во двор, достает оружие и делает несколько выстрелов в сторону спортивной площадки. Злоумышленник стрелял с одной руки, поэтому можно предположить, что огонь велся из пистолета. Один из взрослых побежал вслед за стрелком, но тот сел на квадроцикл и скрылся. Информации о пострадавших не поступало, сообщает Life.
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