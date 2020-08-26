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Происшествия

В московском жилом доме произошел взрыв

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В российской столице случилось серьезное ЧП. В пятиэтажном доме по улице Кубинка прогремел взрыв.

В результате случившегося загорелись несколько этажей. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность газовой колонки, передает "Москва 24".

Автор: 26 августа 2020, 10:31 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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