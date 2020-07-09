Мэр Сеула найден мертвым

В СМИ появились данные о том, что мэр Сеула Пак Вонсун найден мертвым. Поиски градоначальника начались после того, как о пропаже заявила дочь Вонсуна.

Уточняется, что чиновник покинул дом и выключил телефон. Примечательно, что официального подтверждения смерти мэра Сеула на данный момент нет.