Мэр Сеула найден мертвым

В СМИ появились данные о том, что мэр Сеула Пак Вонсун найден мертвым. Поиски градоначальника начались после того, как о пропаже заявила дочь Вонсуна.
Уточняется, что чиновник покинул дом и выключил телефон. Примечательно, что официального подтверждения смерти мэра Сеула на данный момент нет.
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