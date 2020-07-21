В Москве из квартиры пенсионеров вынесли полмиллиона рублей

В Москве обокрали квартиру, где проживает пожилая пара. Известно, что пенсионеры пустили в дом двух несовершеннолетних мальчиков, которые попросились сходить в туалет и попить воды.
Граждане заметили, что дети ведут себя странно. После того, как дети ушли, пенсионеры выяснили, что у них пропала сумма в размере 480 тысяч рублей. Сейчас в обстоятельствах дела разбираются полицейские.
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