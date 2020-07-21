В Москве полицейские задержали сексуального маньяка

В российской столице полицейские задержали мужчину, которого подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности женщин. Уточняется, что от рук злоумышленника пострадали семь человек.
По данным RT, сексуальный маньяк нападал на женщин в вечернее время. Преступника удалось задержать благодаря подробному описанию его внешности, составленному со слов пострадавших.
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