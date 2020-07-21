Россиянина убило молнией в Златоусте

В городе Златоусте Челябинской области 26-летний пастух скончался от удара молнии. Его тело нашли в поле, неподалеку от улицы Мельнова.
Правоохранители не обнаружили на трупе признаков насильственной смерти. Предположительно, молодой человек погиб, когда сопровождал домашний скот на пастбище. Следственный комитет начал проверку.
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