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Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство

Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Александр Хаминский

Александр Хаминский блогер

 Общественный деятель, юрист.
Бытовая причина преступления актера Ефремова очевидна: был пьян, причем настолько, что мог и заснуть, и отключиться за рулем, и просто включить "автопилот": "Из пункта А в пункт Б, вижу цель – не вижу препятствий". А вот сама возможность допущения такого преступления, увы, кроется в нашем законодательстве. Поясню.
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Система квалификации преступлений изначально порочна: ст. 15 УК РФ указывает, что преступления средней тяжести отличаются от тяжких, а те, в свою очередь, от особо тяжких, исходя исключительно из того, какая максимальная санкция за них предусмотрена. То есть имеет место чисто формальный подход. А сама формула статьи 264 УК РФ относит такие преступления к совершенным по неосторожности! А состояние алкогольного опьянения при этом – просто квалифицирующий признак, помогающий определить, какую часть статьи стоит применить.

Пора, наконец, реформировать эту норму и причислить деяния, приведшие в результате "пьяных" ДТП к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти, к умышленным преступлениям! Такой общественный запрос давно уже сформирован, так как статистика ужасает. И я очень надеюсь на поддержку этой моей инициативы.

Фото: Роман Канащук/ТАСС

События последних лет показали, что люди реагируют на подобные события достаточно активно, иногда даже влияя на исход дел (стоит хотя бы вспомнить, как всем миром спасли Ивана Голунова, а в деле Кокорина и Мамаева суд и вовсе пошел на поводу у общественного мнения). Да, безусловно, крайне важно, как в этих условиях ведут себя следствие и надзор, но ведь и там работают люди. И я очень надеюсь, что не повторится история 10-летней давности, когда автомобиль вице-президента "Лукойла" Анатолия Баркова буквально снес малолитражку, а виноватыми, в итоге, вышли погибшие в ДТП.

Сейчас не смолкает коллективный вопрос: "Что будет тем друзьям Ефремова, которые допустили его к езде в пьяном виде". Да ничего не будет. Ответственность предусмотрена лишь за несообщение о таких преступлениях, как терроризм, совершенных против конституционного строя и еще некоторых особо тяжких. Но до сих пор человек, садящийся за руль в неадекватном состоянии совершает лишь административное правонарушение. А о таких никто и не обязан сообщать.

Михаил Ефремов. Фото: vlad_zhen/Instagram/www.globallookpress.com

Для меня самый главный вопрос в деле Ефремова – как следствие принимало решение об избрании меры пресечения? Где задержание на 48 часов? Где проведение судебной экспертизы или получения заключения врачебно-экспертной комиссии? Где, в конце концов, прокурор, который должен "засиливать" ряд процессуальных документов, выносимых следователями?

И как юрист, и как гражданин, я могу предположить, что в ночь ДТП руководителей московского следствия буквально подняли на уши, и им пришлось выдержать поток телефонных звонков очень известных и очень уважаемых людей, которым крайне сложно отказать, активно "переживающих" о судьбе Михаила Ефремова. Но это ведь не повод принимать заведомо несправедливые решения, пусть даже де-юре допускаемые.

К сожалению, Сергей Захаров в результате полученных в ДТП травм погиб. А значит, следствию придется не только переквалифицировать состав преступления с ч. 2 ст. 264 УК РФ на ч. 4 этой же статьи, что уже было сделано. Поскольку степень тяжести совершенного преступления к утру изменилась, сохранить избранную меру пресечения не получится. После допроса следователь должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста. Но вот каким этот арест будет – с содержанием под стражей или домашним, – пожалуй, будет уже зависеть от лица, или даже лиц, ходатайствующих за актера.

9 июня 2020, 16:42

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