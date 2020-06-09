Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство

Бытовая причина преступления актера Ефремова очевидна: был пьян, причем настолько, что мог и заснуть, и отключиться за рулем, и просто включить "автопилот": "Из пункта А в пункт Б, вижу цель – не вижу препятствий". А вот сама возможность допущения такого преступления, увы, кроется в нашем законодательстве. Поясню.

Система квалификации преступлений изначально порочна: ст. 15 УК РФ указывает, что преступления средней тяжести отличаются от тяжких, а те, в свою очередь, от особо тяжких, исходя исключительно из того, какая максимальная санкция за них предусмотрена. То есть имеет место чисто формальный подход. А сама формула статьи 264 УК РФ относит такие преступления к совершенным по неосторожности! А состояние алкогольного опьянения при этом – просто квалифицирующий признак, помогающий определить, какую часть статьи стоит применить.

Пора, наконец, реформировать эту норму и причислить деяния, приведшие в результате "пьяных" ДТП к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти, к умышленным преступлениям! Такой общественный запрос давно уже сформирован, так как статистика ужасает. И я очень надеюсь на поддержку этой моей инициативы.

События последних лет показали, что люди реагируют на подобные события достаточно активно, иногда даже влияя на исход дел (стоит хотя бы вспомнить, как всем миром спасли Ивана Голунова, а в деле Кокорина и Мамаева суд и вовсе пошел на поводу у общественного мнения). Да, безусловно, крайне важно, как в этих условиях ведут себя следствие и надзор, но ведь и там работают люди. И я очень надеюсь, что не повторится история 10-летней давности, когда автомобиль вице-президента "Лукойла" Анатолия Баркова буквально снес малолитражку, а виноватыми, в итоге, вышли погибшие в ДТП.

Сейчас не смолкает коллективный вопрос: "Что будет тем друзьям Ефремова, которые допустили его к езде в пьяном виде". Да ничего не будет. Ответственность предусмотрена лишь за несообщение о таких преступлениях, как терроризм, совершенных против конституционного строя и еще некоторых особо тяжких. Но до сих пор человек, садящийся за руль в неадекватном состоянии совершает лишь административное правонарушение. А о таких никто и не обязан сообщать.

Для меня самый главный вопрос в деле Ефремова – как следствие принимало решение об избрании меры пресечения? Где задержание на 48 часов? Где проведение судебной экспертизы или получения заключения врачебно-экспертной комиссии? Где, в конце концов, прокурор, который должен "засиливать" ряд процессуальных документов, выносимых следователями?

И как юрист, и как гражданин, я могу предположить, что в ночь ДТП руководителей московского следствия буквально подняли на уши, и им пришлось выдержать поток телефонных звонков очень известных и очень уважаемых людей, которым крайне сложно отказать, активно "переживающих" о судьбе Михаила Ефремова. Но это ведь не повод принимать заведомо несправедливые решения, пусть даже де-юре допускаемые.

К сожалению, Сергей Захаров в результате полученных в ДТП травм погиб. А значит, следствию придется не только переквалифицировать состав преступления с ч. 2 ст. 264 УК РФ на ч. 4 этой же статьи, что уже было сделано. Поскольку степень тяжести совершенного преступления к утру изменилась, сохранить избранную меру пресечения не получится. После допроса следователь должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста. Но вот каким этот арест будет – с содержанием под стражей или домашним, – пожалуй, будет уже зависеть от лица, или даже лиц, ходатайствующих за актера.