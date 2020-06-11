В Москве школьница устроила разборки со стрельбой из-за расставания с парнем

В Москве школьница устроила разборки со стрельбой из-за расставания с бойфрендом. Дело в том, что бывший парень девушки очень хотел вернуть возлюбленную, поэтому стал шантажировать ее распространением интимных фото.
Девочка-подросток не растерялась и привела в дом к отвергнутому любовнику своих знакомых, один из которых был вооружен. Злоумышленник выстрелил несчастному в ногу и заставил удалить из телефона компромат на подругу, пишет телеграм-канал "Mash". Отец пострадавшего написал заявление в полицию.
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