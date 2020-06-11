В США протестующие повалили памятник Колумбу

Протестующие свалили с постамента статую Христофора Колумба. Скульптура стояла на территории капитолия штата Миннеаполис в городе Сент-Пол, передает RT.
Губернатор штата Тим Уолз признал неоднозначность роли первооткрывателя Америки и с пониманием отнесся к сторонникам демонтажа статуй исторических персонажей. Тем не менее он призвал в этом процессе следовать установленным законом процедурам.
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