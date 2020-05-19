Есть жертвы: в Подмосковье разбился военный вертолет

В Подмосковье разбился военно-транспортный вертолет Ми-8. По предварительным данным, погибли три члена экипажа.
ЧП случилось вечером 19 мая в нескольких километрах от города Клин. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, сообщили в Министерстве обороны.
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