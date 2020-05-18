У жителя Подмосковья обнаружили склад оружия

В городском округе Люберцы у местного жителя обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", во время обыска в квартире мужчины полицейские нашли предметы, схожие с пятью пистолетами и автоматом Калашникова, а также 148 патронов.
Сейчас владелец склада оружия находится под подпиской о невыезде. Мужчине может грозить до восьми лет тюрьмы.
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