Пожилой россиянин выжил после 14 выстрелов в голову

Пенсионеру из подмосковного Ногинска удалось выжить после 14 выстрелов в голову из травматического оружия. 61-летнему мужчине провели экстренную операцию в больнице, сообщает Vse42.ru.

Убить пожилого россиянина пытался его 40-летний сын. Он пришел в дом отца и нажал на курок как только мужчина открыл дверь, после чего сбежал. В квартире также находилась жена пострадавшего, которая вызвала скорую. Пенсионера в срочном порядке доставили в больницу и прооперировали, однако он пока не пришел в сознание. Преступник был задержан правоохранителями.