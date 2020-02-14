В Петербурге рабочий упал с большой высоты

Промышленный альпинист сорвался во время покраски дома в Невском районе Санкт-Петербурга. Трагедия произошла в пятницу, 14 февраля, на улице Дыбенко.
Рабочий упал на козырек здания и получил серьезные травмы, от которых скончался. На месте происшествия работают экстренные службы. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, сообщает spbdnevnik.ru.
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