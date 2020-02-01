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Происшествия

Высокопоставленный чиновник времен СССР умер от сердечного приступа

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В Москве на 99-м году жизни умер Борис Зубарев. С 1976 по 1987 год он занимал должность заместителя министра геологии СССР.

Причиной смерти бывшего высокопоставленного чиновника стал сердечный приступ. Известно, что Зубарев является ветераном Великой Отечественной войны. Он служил летчиком-истребителем.

1 февраля 2020, 18:16

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