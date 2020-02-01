В Москве мужчина оставил маленького ребенка одного в машине и исчез

В Москве мужчина оставил на полдня ребёнка в машине и потерялся. В полицию позвонила 26-летняя женщина и сказала, что ее муж уехал куда-то с ребенком и с тех пор не выходит на связь.
Полицейские нашли дочку одну в машине на Авиамоторной улице. Она ждала отчима уже шесть часов. 23-летний мужчина велел ей посидеть, сказал, что скоро придет, и исчез. На место приехала мать ребенка и врачи, всех забрали в отделение выяснять обстоятельства. Позже муж объявился и сказал, что он дома. В полиции он поведал, что не помнит, где был и как оставил девочку.
Популярные темы форума
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Про Крым
Коронавирус в Китае
Удочка или рыба
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Не рано ли рожать в 16 лет?
Давайте поговорим об отцовстве