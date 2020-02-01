Умерла знаменитая писательница

Скончалась американская писательница Мэри Хиггинс Кларк. Она умерла в возрасте 92 лет.
О трагическом известии сообщается на ее официальном сайте. Известно, что Кларк умерла в городе Нейплс в штате Флорида. Причиной смерти стали "возникшие в силу возраста проблемы со здоровьем". Стоит отметить, что Мэри Хиггинс Кларк написала более 40 произведений, в основном триллеры и детективы. Только в США было напечатано более 100 миллионов экземпляров ее книг.
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