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Происшествия

Умерла знаменитая писательница

прочитано 390 раз

Скончалась американская писательница Мэри Хиггинс Кларк. Она умерла в возрасте 92 лет. 

О трагическом известии сообщается на ее официальном сайте. Известно, что Кларк умерла в городе Нейплс в штате Флорида. Причиной смерти стали "возникшие в силу возраста проблемы со здоровьем". Стоит отметить, что Мэри Хиггинс Кларк написала более 40 произведений, в основном триллеры и детективы. Только в США было напечатано более 100 миллионов экземпляров ее книг. 

1 февраля 2020, 14:11

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