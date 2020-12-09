В Дании россиянина заподозрили в шпионаже

Прокуратура Дании обвинила гражданина России, постоянно проживающего на территории этой североевропейской страны, в шпионаже, передает сайт VSE42.RU. Имя подозреваемого не разглашается. Известно лишь, что он находится под стражей с июля 2020 года, и это дело якобы связано с более масштабным расследованием датской полиции. Судебный процесс пройдет в закрытом режиме. Россиянина обвиняют в передаче российской разведке неких связанных с энергетикой технологий.