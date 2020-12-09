В Дании россиянина заподозрили в шпионаже

Прокуратура Дании обвинила гражданина России, постоянно проживающего на территории этой североевропейской страны, в шпионаже, передает сайт VSE42.RU. Имя подозреваемого не разглашается. Известно лишь, что он находится под стражей с июля 2020 года, и это дело якобы связано с более масштабным расследованием датской полиции. Судебный процесс пройдет в закрытом режиме. Россиянина обвиняют в передаче российской разведке неких связанных с энергетикой технологий.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Подросток
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но
Вам приходилось жить с алкоголиками?
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.