Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны

Родственники Валентины Григорьевой появились в ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" и рассказали, что некоторое время назад она переехала из Краснодара в Москву, в надежде стать известной актрисой. Вместо того, чтобы реализовывать свои планы, девушка выполняла задания в стримах Стаса Решетняка.
В настоящий момент Reeflay находится под арестом. Тем временем сестры Григорьевой пытаются организовать похороны. Отец отказался заниматься этим вопросом, а мать скончалась в прошлом году. По словам родственниц девушки, у них нет денег, чтобы перевести тело домой.
В эфире ток-шоу заявление также сделала мама Решетняка. По ее словам, Стас никогда не проявлял агрессию. Однако то же самое она не смогла сказать о Валентине. Женщина считает, что Григорьева иногда провоцировала ее сына на негативные эмоции. "Я видела ее три раза", – уточнила родительница стримера.
Знакомые девушки пока не могут осознать, что ее нет в живых. Подруга смогла сказать о Валентине только хорошее. Мол, Григорьева была доброй и отзывчивой. "Очень страшно смотреть, во что превратилась добрая девочка рядом со Стасом", – сказала она в эфире ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".
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