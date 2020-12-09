Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны

Смерть подруги стримера Стаса Решетняка (Reeflay) потрясла всю страну. Валентина Григорьева скончалась в прямом эфире несколько дней назад. Родные и друзья девушки до сих пор не могут поверить в случившееся.

Родственники Валентины Григорьевой появились в ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" и рассказали, что некоторое время назад она переехала из Краснодара в Москву, в надежде стать известной актрисой. Вместо того, чтобы реализовывать свои планы, девушка выполняла задания в стримах Стаса Решетняка.

В настоящий момент Reeflay находится под арестом. Тем временем сестры Григорьевой пытаются организовать похороны. Отец отказался заниматься этим вопросом, а мать скончалась в прошлом году. По словам родственниц девушки, у них нет денег, чтобы перевести тело домой.

В эфире ток-шоу заявление также сделала мама Решетняка. По ее словам, Стас никогда не проявлял агрессию. Однако то же самое она не смогла сказать о Валентине. Женщина считает, что Григорьева иногда провоцировала ее сына на негативные эмоции. "Я видела ее три раза", – уточнила родительница стримера.

Знакомые девушки пока не могут осознать, что ее нет в живых. Подруга смогла сказать о Валентине только хорошее. Мол, Григорьева была доброй и отзывчивой. "Очень страшно смотреть, во что превратилась добрая девочка рядом со Стасом", – сказала она в эфире ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".