Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Событие, которое повергло в шок всю Москву, произошло 6 декабря. Как сообщают СМИ, 33-летний сотрудник правоохранительных органов Иван К. пришел в гости к приятелям – мужчине и женщине, которые приходятся друг другу супругами. Они решили устроить застолье.
Девочка, которая является дочерью хозяев квартиры, весь вечер провела в компании нетрезвых взрослых. В какой-то момент подвыпивший полицейский захотел выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Девочку он позвал с собой.
Иван якобы начал приставать к дочке приятелей. Сержант разозлился и достал травматическое оружие. Сначала он выстрелил в воздух, а после – ребенку в ногу. Момент попал на камеру видеонаблюдения. По словам соседей, звук был похож на взрыв петарды.
"Сильно девочка кричала "Помогите, помогите!". Страшно", – рассказала жительница дома.
Вскоре пострадавшего подростка доставили в больницу. Девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Она не стала скрывать, что родители и их приятель-полицейский заставляли ее выпивать спиртные напитки. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что после служебной проверки будет возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса "Хулиганство".
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