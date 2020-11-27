В Нальчике учитель устроил стрельбу в школе после конфликта с восьмиклассником

В Нальчике учитель одной из городских школ устроил стрельбу из травматического оружия. Поводом стал конфликт с учеником восьмого класса.
Школьник и его преподаватель не смогли прийти к согласию, после чего подросток позвал на помощь своих взрослых друзей 36 и 26 лет, чтобы те "разобрались" с педагогом. Произошла потасовка, после которой учитель вышел на улицу и достал из своей машины травматический пистолет. Он вернулся в школу и произвел несколько выстрелов в воздух. В результате инцидента никто не пострадал, всех участников доставили в отделение полиции, сообщает RT.
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