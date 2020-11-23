В Москве мужчина выстрелил в лицо напавшей на него женщины

В российской столице у станции метро "Новослободская" произошел серьезный инцидент. В СМИ пишут, что гражданин выстрелил в лицо женщине из газового пистолета.
Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, после чего выяснились обстоятельства, которые поменяли ход дела. По словам стрелявшего, на него напала группа, состоящая из двух мужчин и женщины. Гражданин предупредил, что будет применять средство самообороны. но нападавшая продолжала наносить удары оппоненту, пишет телеканал "360". На данный момент оружие гражданина изъято, ведется разбирательство.
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