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Происшествия

В Якутии еще один человек умер от отравления антисептиком

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В одной из больниц Якутии умерла еще одна женщина, отравившаяся кожным антисептиком в ноябре. Таким образом, число жертв отравления выросло до восьми человек.

Напомним, что 18 ноября компания из девяти человек купила канистру с кожным антисептиком на спиртовой основе в селе Томтор и употребила его внутрь. В результате все они, кроме одного человека, умерли из-за повреждения внутренних органов. Состояние последнего пострадавшего оценивается как стабильное, передает RT.


Автор: 3 декабря 2020, 13:48 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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