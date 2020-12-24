Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве

Происходящее попала в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как к девушке подходит мужчина в темной одежде и в маске на лице. В какой-то момент происходит, предположительно, выстрел, после чего нападавший убегает.
Пострадавшая потеряла сознание и лежала с ранением головы в луже крови. Приехавшая на место ЧП скорая оказала первую помощь жертве преступления. Пронину экстренно госпитализировали. Однако, несмотря на усилия медиков, она скончалась ночью 24 декабря, передает Пятый канал.
На месте происшествия были обнаружены пистолет, две гильзы, два патрона и пуля. В лицо девушки было произведено, предположительно, не менее двух выстрелов. Есть информация о том, что хореограф могла состоять в близких отношениях с подозреваемым. Якобы Наталья отвергла молодого человека, а он начал ее преследовать и в итоге убил из-за ревности.Известно, что Наталья Пронина работала ведущим преподавателем по Strip/plastic, Go-Go dance, Latino Solo/Latino Mix, а также спортивным бальным танцам, стретчингу и современному танцу. Девушка принимала участие в шоу-программе Comedy Club и "Живой звук".
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